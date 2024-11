Tottenham-Roma dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ancora sconfitta in campionato, la Roma di Ranieri prova a trovare la svolta stagionale a Londra come il Tottenham: dove guardare la gara in tv.

La cura Ranieri è appena cominciata, ma farà effetto? Si vedrà. Intanto, la Roma gioca la seconda partita dal ritorno del Sir sulla panchina giallorossa, immediata dopo la sconfitta di misura subita in campionato contro il Napoli. In Europa League, giovedì 28 novembre, la Roma prova a trovare la svolta per ripartire, così da rilanciarsi e mettere alle spalle il momento durissimo degli ultimi mesi. Di fronte, a Londra, c'è un Tottenham reduce dalla roboante vittoria in casa del Manchester City, sconfitto per 4-0. Classifica ben diversa per Roma e Tottenham in Europa League, con i giallorossi a quota cinque nei primi quattro turni del torneo 2024/2025 e gli Spurs già a nove, tra le migliori squadre continentali da settembre a novembre. L'articolo prosegue qui sotto