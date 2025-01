Tottenham-Newcastle dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Tottenham Hotspur vs Newcastle United

Il Tottenham vuole tornare al successo contro il Newcastle nel 20° turno di Premier League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo la sbornia post-natalizia col tradizionale Boxing Day, la Premier League è pronta a tornare in campo nel nuovo anno con i match della ventesima giornata.

Uno di questi vede il Tottenham al cospetto del Newcastle: momenti decisamente agli antipodi tra le due squadre, con gli 'Spurs' che stanno vivendo un periodo di grande difficoltà.

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra di Postecoglou è reduce da due sconfitte e un pari in campionato, mentre i 'Magpies' hanno vinto tutte le ultime cinque partite disputate tra Premier e Carabao Cup: nell'ultima giornata è arrivata una prestigiosa vittoria a 'Old Trafford' contro il Manchester United.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Tottenham-Newcastle: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.