Tottenham-Manchester City dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Manchester City va in casa del Tottenham in una sfida cruciale per il titolo di Premier League: dove vedere la sfida in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. In Premier League si decide un pezzo di lotta per il titolo. Il Manchester City va in casa del Tottenham per rispondere all'Arsenal, vincente domenica sul campo del Manchester United, e riportarsi da solo in vetta al campionato a una giornata dalla conclusione. Al momento la classifica è la seguente: Arsenal punti 87, Manchester City punti 86. Aritmeticamente fuori dai giochi il Liverpool terzo. Comunque vada la gara del Tottenham Hotspur Stadium, la Premier League si deciderà all'ultima giornata: i Gunners se la vedranno con l'Everton e i Citizens con il West Ham, sempre in casa. La supersfida tra Tottenham e Manchester City si sarebbe dovuta disputare a metà aprile, ma è stata rinviata dopo il raggiungimento delle semifinali di FA Cup da parte degli uomini di Pep Guardiola, che sabato 25 maggio se la vedranno in finale contro i rivali cittadini del Manchester United. Ma dove si potrà vedere Tottenham-Manchester City in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni, formazioni comprese. L'articolo prosegue qui sotto