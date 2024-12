Tottenham-Liverpool dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Liverpool fa visita al Tottenham in Premier League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Premier League giunta alla diciassettesima giornata: una delle sfide più interessanti del turno è quella tra il Tottenham di Ange Postecoglou e il Liverpool di Arne Slot.

Classifica molto diversa per queste due squadre, divise da ben tredici punti: 'Reds' primi con una partita in meno, Tottenham al momento fuori dalla qualificazione alle competizioni europee.

In questa pagina troverete tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Tottenham-Liverpool: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.