Tottenham in finale di Europa League: ha mai vinto una coppa europea nella propria storia?

Gli Spurs sfideranno il Manchester United provando ad alzare al cielo di Bilbao l'Europa League: sarebbe il primo trofeo della storia del club?

La finale di Europa League, come del resto era ampiamente probabile dopo i risultati delle semifinali d'andata, sarà Tottenham-Manchester United: al San Mames di Bilbao, mercoledì 21 maggio, andrà dunque in scena un derby inglese.

Il Tottenham ha eliminato i norvegesi del Bodo/Glimt, che a loro volta avevano estromesso la Lazio nei quarti di finale: 3-1 in casa, 2-0 in trasferta. Il Manchester United ha invece avuto la meglio sull'Athletic, superandolo nettamente per 3-0 e poi per 4-1.

Nella finale in terra basca si affronteranno due formazioni dalla storia europea profondamente diversa l'una dall'altra: se il Manchester United ha più volte trionfato in Coppa dei Campioni/Champions League, il Tottenham non può vantare una simile gloria.

Gli Spurs hanno mai conquistato una coppa europea? Hanno già vinto l'Europa League o si tratterebbe del primo trionfo nella competizione?