Tottenham-Arsenal dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby londinese tra Tottenham e Arsenal per la 35ª giornata di Premier League: formazioni, canale tv e diretta streaming della partita.

Derby londinese tutto da vivere nella 35ª giornata di Premier League, con la supersfida tra Tottenham e Arsenal.

Spurs a caccia di un piazzamento Champions nell'appassionante duello con l'Aston Villa, Gunners in lizza per la vittoria del titolo e in lotta con Liverpool e Manchester City.

Tutto su Tottenham-Arsenal: diretta tv, streaming e formazioni della partita di Premier.