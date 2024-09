Udinese e Torino prime in classifica, il Verona stupisce ancora: le sorprese delle prime tre giornate di Serie A

Il Torino oltre le cessioni, l'Udinese sopra ogni aspettativa e il Verona subito dietro: l'inizio super con tre nuovi allenatori.

Tre giornate sono ancora troppo poche per fare anche dei mini bilanci ma se da una parte sembra essere iniziato il duello - quasi prevedibile - in vetta tra Inter e Juventus, c'è chi ha stupito in questo avvio di campionato.

In testa alla classifica, insieme alle due big, ci sono Torino e Udinese a sette punti. Due vittorie ed un pareggio per le squadre allenate rispettivamente da Paolo Vanoli e Kosta Runjaić.

Subito dietro le quattro capoliste c'è il Verona di Paolo Zanetti, che dopo il "miracolo" della passata stagione e la salvezza raggiunta nonostante i problemi societari, non smette di stupire.

Che prospettive possono avere per il proseguo della stagione e fin dove potranno arrivare?