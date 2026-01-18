Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Malen Torino Roma Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Torino-Roma, Malen fa innamorare i tifosi giallorossi al primo sguardo: esordio con goal decisivo

Un gran primo tempo con goal annullato e rete dell'1-0 che permette alla Roma di espugnare Torino: Malen si presenta in maniera perfetta ai suoi nuovi tifosi.

Pubblicità

Donyell Malen ci ha messo 26 minuti per prendersi la Roma. Anzi, per evitare i soliti eagerati titoloni, ci ha messo 26 minuti per cominciare a prendersi la Roma. Esordio da titolare e goal immediato per l'attaccante olandese, che la maggior parte dei tifosi giallorossi ha scoperto osservandolo per la prima volta nel match dell'Olimpico Grande Torino.

Malen ha giocato in Bundesliga e in Premier League dopo aver lasciato la natia Eredivisie, ma non è mai stato nelle prime pagine delle homepage, non ha mai avuto una esagerata esposizione social. Un giocatore che ci sa fare, certo, ma mai letale capocannoniere con le maglie di Borussia Dortmund e Aston Villa. 

Per quale motivo? Principalmente perchè Malen si muove, supporta i compagni, fa il lavoro sporco, giostra a destra e sinistra. E con tutto questo lavoro da compiere, il numero di reti segnate nell'ultimo quadriennio non è stato paragonabile a quelle dei maggiori interpreti dei due campionati. La gara contro il Torino, terminata 2-0 (raddoppio di Dybala) è stato Malen puro: conclusioni e assist, reti e passaggi per mettere i compagni in porta.

Nonostante non sembri avere un ruolo da centravanti puro neanche nella Roma, Malen può diventare quella prima punta 'da Gasperini' in grado di arrivare in doppia cifra e allo stesso modo dare a luce assist in quantità.

A Roma, Malen potrebbe aver appena cominciato a dimostrare che con il giusto destino davanti a sè può tornare a spaccare le reti una volta sì e l'altra pure come ai tempi del PSV.

  • LA GARA CONTRO IL TORINO

    La rete con cui la Roma ha sbloccato la gara contro il Torino ha messo in mostra tutte le qualità di Malen? Sì, ma l'ex Aston Villa è stato uno dei migliori in campo anche prima dell'1-0, mettendo in seria difficoltà la retroguardia granata.

    La rete del 26' è arrivata tre minuti dopo quella annullata per fuorigioco, solamente il preludio per quanto accaduto in occasione del vantaggio. 

    Servito in area da Dybala, l'olandese ha controllato con il destro e battuto con lo stesso piede l'incolpevole Paleari che nulla ha potuto. Paleri che aveva respinto una conclusione di un Malen ispiratissimo sin dai primi minuti, pronto a mettere in mostra tutta la sua voglia di conquistare la Roma.

    • Pubblicità

  • IL FEELING CON DYBALA

    Malen ha segnato in fuorigioco al 23', per poi effettivamente realizzare un goal all'esordio con la maglia della Roma. In entrambe le conclusioni a servire l'olandese ci ha pensato Dybala, il quale sembra aver trovato un'immediato feeling con il nuovo compagno di squadra.

    Dybala e Malen si cercano e si trovano, la chimica tra i due è palese: al momento giusto l'argentino apre per il nuovo arrivato giallorosso, che si è fatto trovare pronto e al posto giusto in entrambe le occasioni, seppur solamente una utile per sbloccare effettivamente il risultato in terra granata. Oltre alle due conclusioni finite nella porta di Paleari, Dybala e Malen si sono divertiti a più riprese, mettendo in estrema difficoltà la difesa di casa.

    L'arrivo dell'olandese sembra aver risvegliato Dybala, altrettanto devastante: non solo l'assist, ma anche il goal del raddoppio che ha chiuso la gara nella ripresa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ROMA PRE-MONDIALE

    Malen è arrivato a Roma per giocare titolare in vista del Mondiale. Spesso seconda scelta di Emery all'Aston Villa, il classe 1999 non vuole perdere il posto nell'Olanda che parteciperà all'imminente Coppa del Mondo di scena in Messico, Stati Uniti e Canada a giugno e luglio.

    Nonostante sia per il ct Koeman un'ala e non una punta, Malen vuole semplicemente mettersi in mostra con la Roma per evitare di essere sorpassato e finire in panchina. 

    Potendo giocare in giallorosso da titolare, Koeman avrà modo di puntare su di lui dal 1' anche la prossima estate, sia da punta che da ala a seconda di gara e necessità del momento.

  • IL RISCATTO DI MALEN

    Una partita, seppur notevole, non sono certo cinque mesi di gare. La Roma punterà Malen fino a maggio nella speranza che possa rimanere ai livelli dell'esodio, con il riscatto che sembra essere abbastanza facile da raggiungere.

    L'affare con il team britannico è stato firmato sulla base di un riscatto obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions o Europa League e di un suo utilizzo nel 50% delle partite, per almeno 35 minuti.

    Qualora si verifichino queste condizioni, la Roma pagherà all'Aston Villa 25 milioni, oltre ai 2 già spesi a gennaio. Qualora Gasperini abbia realmente trovato la 'sua' punta, si tratterebbe di una cifra decisamente minima. 

    L'esordio è andato benissimo, ora spazio ai prossimi quattro mesi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Europa League
Roma crest
Roma
ROM
VfB Stoccarda crest
VfB Stoccarda
VFB
Serie A
Como crest
Como
COM
Torino crest
Torino
TOR
0