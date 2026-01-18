Pubblicità
Donyell Malen Torino Roma 17012026Getty Images
Francesco Schirru

Torino-Roma 0-2, pagelle e tabellino: Malen è subito impattante, Dybala si diverte e fa divertire

Goal all'esordio per il nuovo arrivato Malen, autore di un gran primo tempo non solo per la rete che vale il vantaggio giallorosso. Assist e raddoppio per Dybala, risvegliatosi con l'arrivo dell'olandese.

Gasperini ha trovato la tanto desiderata prima punta? Servirà il lungo periodo per saperlo, ma l'impatto di Donyell Malen è quello che il tecnico della Roma sperava. E forse si aspettava. Esordio perfetto per l'ex Aston Villa, autore del goal che permette ai giallorossi di espugnare Torino, rispondendo alle vittorie di Inter e Napoli e 'vendicando' l'eliminazione avvenuta in Coppa Italia qualche giorno fa. Una prova maiuscola anche per Dybala, autore dell'assist per l'1-0 e del raddoppio che ha chiuso il match nella ripresa.

Per Malen non solo il centro all'esordio, ma anche una rete annullata pochi minuti prima del 26', quando Dybala ha trovato il nuovo compagno in area con un assist perfetto, trasformato in goal con il destro dall'attaccante olandese. Dybala che aveva servito il passaggio decisivo al classe 1999 anche in occasione della rete annullata, segno di come il feeling tra i due sia scattato immediatamente. 

Rispetto a un primo tempo a tratti martellante, la Roma ha avuto meno spazi a disposizione nella ripresa, riuscendo a chiudere la contesa con un sinistro sotto porta.

Una vittoria fondamentale per la Roma, ancora una volta senza reti subite e in maniera cinica: due reti nello specchio, un goal che permette di portare via i tre punti e rimanere insidiosa in termini Scudetto, con l'Inter sempre a +6 ma con un'intero girone, o quasi, ancora da disputare.

  • PAGELLE TORINO

    Probabilmente Ismajli (voto 5) non si aspettava di faticare così tanto contro un giocatore all'esordio nel campionato italiano: Malen ha nettamente vinto il duello per tutto l'arco dell'incontro. Ngonge (6) è nettamente uno dei granata più in forma, in grado di farsi sempre trovare pronto sugli inviti dei compagni nonostante il goal non arrivi. Paleari (6) fa il suo rimanendo sempre sul pezzo, ma sull'1-0 del successo ospite non può niente. Coco (5.5) perde diversi duelli contro l'ispirato duo Malen-Dybala nel primo tempo, migliorando nella ripresa.

    TORINO (3-5-2): Paleari 6; Ismajli 5, Tameze 5.5, Coco 5; Lazaro 5, Ilkhan 6 (77' Anjorin sv), Vlasic 5.5, Gineitis 5.5 (46' Casadei 6), Aboukhlal 6 (31' Pedersen 6); Ngonge 6 (76' Nije sv), Adams 5.5. All. Baroni. 

  • PAGELLE ROMA

    Certo, servirà il lungo periodo per capire se Malen (voto 7.5) riuscirà a diventare il trascinatore della Roma, ma l'esordio è stato grandioso: goal, conclusioni, passaggi per mettere i compagni in porta, sgomitate. Non è stato da meno Dybala (7.5) che sembra essersi risvegliato con un compagno come l'olandese. Ndicka (6.5) è appena tornato dopo un mese, ma non sembra essersene mai andato. Qualche sbavatura di troppo rispetto al solito per Koné (6).

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Hermoso 6 (22' Ghilardi 6); Rensch 6 (76' Tsimikas sv), Cristante 6, Koné 6, Wesley 6; Pellegrini 6 (53' Soulè 6), Dybala 7.5 (76' Pisilli sv); Malen 7.5 (76' Vaz sv). All. Gasperini

  • TABELLINO TORINO-ROMA 0-2

    Marcatori: 26' Malen, 72' Dybala

    Arbitro: Chiffi

    Ammoniti: Ismajli (T), Mancini (R), Vlasic (T)

    Espulsi: -

