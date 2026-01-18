Torino-Roma 0-2, pagelle e tabellino: Malen è subito impattante, Dybala si diverte e fa divertire

Gasperini ha trovato la tanto desiderata prima punta? Servirà il lungo periodo per saperlo, ma l'impatto di Donyell Malen è quello che il tecnico della Roma sperava. E forse si aspettava. Esordio perfetto per l'ex Aston Villa, autore del goal che permette ai giallorossi di espugnare Torino, rispondendo alle vittorie di Inter e Napoli e 'vendicando' l'eliminazione avvenuta in Coppa Italia qualche giorno fa. Una prova maiuscola anche per Dybala, autore dell'assist per l'1-0 e del raddoppio che ha chiuso il match nella ripresa.

Per Malen non solo il centro all'esordio, ma anche una rete annullata pochi minuti prima del 26', quando Dybala ha trovato il nuovo compagno in area con un assist perfetto, trasformato in goal con il destro dall'attaccante olandese. Dybala che aveva servito il passaggio decisivo al classe 1999 anche in occasione della rete annullata, segno di come il feeling tra i due sia scattato immediatamente.

Rispetto a un primo tempo a tratti martellante, la Roma ha avuto meno spazi a disposizione nella ripresa, riuscendo a chiudere la contesa con un sinistro sotto porta.

Una vittoria fondamentale per la Roma, ancora una volta senza reti subite e in maniera cinica: due reti nello specchio, un goal che permette di portare via i tre punti e rimanere insidiosa in termini Scudetto, con l'Inter sempre a +6 ma con un'intero girone, o quasi, ancora da disputare.