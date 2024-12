Torino-Napoli 0-1, pagelle e tabellino: McTominay a segno, a Vanoli non basta Milinkovic-Savic

Il Napoli rafforza la leadership in classifica: contro il Torino basta una rete di McTominay nel primo tempo.

Primato consolidato per il Napoli: a Torino basta il sigillo di McTominay per volare a quota 32 punti, in attesa di Fiorentina-Inter che delineerà ulteriormente la classifica ai piani alti. Quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite per la squadra di Vanoli, che perde così il confronto diretto col maestro Conte.

Approccio positivo dei granata, più incisivi della capolista che rischia di passare subito in svantaggio con Adams: Buongiorno se lo perde, ma il colpo di testa dello scozzese da buonissima posizione non centra lo specchio. Col passare dei minuti, nell'altra area, cresce l'intesa tra Kvaratskhelia e Lukaku: assist del georgiano per il belga che conclude di tacco, trovando la grande opposizione di Milinkovic-Savic.

L'estremo difensore serbo è reattivo anche sul colpo di testa di Kvaratskhelia, il cui slalom propizia il vantaggio di McTominay: conclusione bruciante sul primo palo, sorpreso stavolta Milinkovic-Savic. Ha dell'incredibile l'errore sottoporta commesso da Coco: l'ex Las Palmas incespica goffamente sul pallone fallendo l'1-1 a specchio completamente spalancato.

Milinkovic-Savic si prende la scena anche nella ripresa sul terzo tempo di Olivera: il pallone rimbalza a terra prima di essere deviato con un altro riflesso felino dal numero 32. Il portierone serbo si ripete anche su Simeone nel recupero, quando a Neres viene annullata una rete per offside.