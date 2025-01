Torino-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni del Derby

Il Derby della Mole è tornato: Torino e Juventus a duello per la seconda partita della stagione, dove guardarla in diretta tv e streaming.

Parte il girone di ritorno. Comincia ufficialmente la seconda parte di stagione nella Serie A 2024/2025, subito al via con l'atteso Derby della Mole tra Torino e Juventus. A Torino i granata di Vanoli ospitano i bianconeri di Thiago Motta, quest'ultimi reduci dalla semifinale contro il Milan, persa in Arabia Saudita. Nonostante gli undici punti di distacco in campionato, sia Torino che Juventus vengono da una sola vittoria negli ultimi cinque turni, vista la lunga serie di pareggi di Madama.

Per quanto riguarda il Derby, il Torino viene ormai da un decennio senza vittorie contro i cugini della Juventus, dato che l'ultima vittoria granata è datata aprile 2015: all'epoca Darmian, ora all'Inter, e Quagliarella, ribaltarono il goal di Andrea Pirlo. Da allora i bianconeri hanno quasi sempre vinto, con alcuni pareggi unica nota positiva del Toro.

Anno dopo anno i fans granata sperano in un risveglio nel Derby, per ora ancora rimandato. La partita dell'11 gennaio 2005 sarà la svolta? Non resta che attendere il responso di una partita seguitissima, non solo dai tifosi di Juventus e Torino.