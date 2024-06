Torino su Gosens: l'esterno tedesco potrebbe tornare in Italia

Gosens in odore di addio dall'Union Berlino: tentativo del Torino che potrebbe riportarlo in Serie A dopo un solo anno.

Nostalgia d'Italia per Robin Gosens, a un anno dal ritorno in Germania per vestire la maglia dell'Union Berlino: un'esperienza non felicissima, segnata dalle difficoltà tecniche di una squadra reduce dalla sua prima storica partecipazione alla Champions League.

La società con sede nella capitale tedesca ha evitato la retrocessione per il rotto della cuffia, soltanto grazie alla migliore differenza reti rispetto al Bochum, poi a sua volta salvo grazie alla clamorosa rimonta messa in atto contro il Fortuna Düsseldorf nello spareggio decisivo.

Una stagione tormentata, uno scenario che lo stesso Gosens probabilmente non si aspettava al momento della firma: ora, a dodici mesi dall'addio all'Inter, potrebbe davvero fare ritorno in Serie A.