Torino-Como è Vanoli contro Fabregas: dall'esperienza in comune al Chelsea alla Serie A

I due allenatori hanno lavorato assieme a Londra: il primo era nello staff di Conte, il secondo in campo. Vanoli: "Cesc è un esempio".

Quiz volante: che cos'hanno in comune Cesc Fabregas e Paolo Vanoli? Apparentemente nulla, se non il fatto che entrambi oggi allenano in Serie A. Due mondi lontanissimi che non solo non sembrano fatti per incontrarsi, ma nemmeno per sfiorarsi.

Uno è stato tra i centrocampisti più brillanti della storia recente del calcio, vincendo tutto quello che poteva vincere tra Arsenal, Barcellona e Chelsea; l'altro un terzino sinistro che qualche soddisfazione se l'è tolta, ha giocato in mezzo a una serie di campioni tra Fiorentina e Parma, ha segnato in finale di Coppa UEFA, ma con l'Italia ha giocato appena due volte.

Che cos'hanno in comune, dunque, Fabregas e Vanoli? ll fatto che entrambi oggi allenano in Serie A, appunto: l'italiano sulla panchina del Torino, lo spagnolo su quella del Como. Ma soprattutto il fatto che il loro incontro di venerdì sera, nel secondo anticipo della nona giornata, sarà più che altro un reincontro.