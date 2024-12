Torino-Bologna 0-2 pagelle e tabellino: Dallinga entra e cambia subito il match, i rossoblù lottano di nuovo per la Champions

Dallinga e Pobega superano il Torino, il Bologna vuola e rimane in scia Champions. Nel primo tempo Castro ha sbagliato un rigore.

Non era certo facile confermarsi dopo aver venduto i propri migliori giocatori, ma il Bologna ci sta riuscendo. Nonostante in Champions League le cose vadano male, i rossoblù riescono a fare la voce grossa in campionato, dove sono nuovamente in lotta per il massimo torneo europeo.

Il Bologna sa vincere con pazienza, soffrendo. Come capitato contro il Torino, battuto 2-0 nella ripresa in seguito ad una partita equilibrata e che pian piano sembrava stesse andando verso lo 0-0.

L'ingresso di Dallinga al 70' ha però dato una scossa decisiva, con il goal immediato del neo entrato capace di abbattere le difese di un Torino salvatosi nel primo tempo dal rigore tirato da Castro e parato da Milinkovic-Savic.

Una vola in svantaggio, soprattutto a metà ripresa, il Torino non ha potuto far altro che scoprirsi per provare a trovare il pareggio, incassando però una seconda rete come nel più classico degli epiloghi. Di Pobega il raddoppio che ha chiuso la gara in trasferta, a casa granata.

Con la sfida contro il Milan da recuperare nel 2025 il Bologna guarda al nuovo anno con grande fiducia, anche visto e considerando la partita contro il Verona che chiuderà il 2024. Il Torino, invece, continua a salire e scendere senza riuscire a trovare la minima continuità. Per i granata 19 punti e la terza sconfitta negli ultimi sei incontri di Serie A.