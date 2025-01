Il Torino cerca un attaccante: da Cabral a Beto, tutte le opzioni per i granata

Il Torino è alla ricerca di un attaccante di peso per sostituire Zapata: Sanabria fin qui non ha convinto Vanoli.

La stagione del Torino continua a faticare a prendere il volo: dopo una partenza roboante, infatti, i granata hanno rallentato la loro corsa e ora fluttuano in una zona intermedia di classifica.

La formazione guidata da Paolo Vanoli fatica a concretizzare le azioni offensive, con l'ex tecnico del Venezia che ha provato varie soluzioni davanti senza riuscire a trovare quella definitiva.

L'infortunio di inizio stagione di Duvan Zapata ha creato diversi problemi alla squadra piemontese ed ora la dirigenza granata vuole mettere a segno un colpo importante sul mercato per rafforzare un reparto in difficoltà: i nomi sulla lista sono quelli di due ex Serie A, ovvero Beto e Arthur Cabral.