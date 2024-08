Torino-Atalanta, Bellanova non gioca: perché? Il corteo di 10.000 tifosi, le parole di Vanoli e la cessione improvvisa

Torino vs Atalanta

Bellanova, appena acquistato dall'Atalanta a pochi giorni dalla partita contro il Torino, non è presente tra i calciatori schierati da Gasperini.

La cessione di Raoul Bellanova all'Atalanta ha moltiplicato per mille i malumori dei tifosi del Torino. Una delle stelle della squadra passa alla Dea, con conseguente decisione di marciare per le vie della città prima della stessa sfida contro la squadra di Gasperini, di scena il 25 agosto.

Il caso ha voluto che fosse proprio Torino-Atalanta la prima sfida post cessione di Bellanova, il che ha portato alla mancata presenza dello stesso esterno ex Cagliari e dell'organizzazione di un corteo di protesta cotnro Urbano Cairo.

Non ha partecipato alla protesta mister Vanoli, ma il tecnico del Torino si è detto comunque deluso per la cessione di Bellanova, inaspettata e arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo l'ottima gara d'esordio contro il Milan.