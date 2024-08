Torino-Atalanta 2-1, pagelle e tabellino: Adams e Milinkovic-Savic decisivi, Retegui non basta a Gasperini

Il Torino si prende i primi tre punti in rimonta contro un'Atalanta che recrimina per il rigore parato da Milinkovic-Savic a Pasalic nel recupero.

Quattro punti tra Milan e Atalanta per il Torino di Vanoli, che non perde in competitività nonostante il recente addio di Bellanova: per la 'Dea' un passo indietro rispetto all'esordio scintillante di Lecce e tanti rimpianti.

Lo spettacolo a cui si assiste in campo è godibilissmo, con continui capovolgimenti di fronte che in un certo qual modo rendono più sopportabile il caldo afoso di quest'ultima parte di agosto. Resta invece freddissimo Retegui, al terzo goal in due partite di campionato: l'italo-argentino prende l'ascensore sull'assist di Zappacosta e porta avanti la 'Dea'.

Il vantaggio dura appena cinque minuti: azione corale dei padroni di casa, conclusa dal 'cucchiaio' di Ilic che capitalizza al meglio l'assist di un ispirato Adams.

Lo scozzese ex Southampton deve soltanto appoggiare in rete il pallone del 2-1 in avvio di ripresa: Zapata va via e impegna Carnesecchi, sulla cui respinta è un gioco da ragazzi per Adams firmare il sorpasso.

La partita si accende ulteriormente e l'Atalanta deve fare i conti con la sfortuna: Retegui colpisce la traversa da pochi passi, l'incornata di De Ketelaere va a infrangersi contro il palo. In mezzo un super riflesso di Carnesecchi. Gasperini si gioca anche la carta Zaniolo, ma la chance del 2-2 ce l'ha Pasalic dal dischetto nel recupero: Milinkovic-Savic chiude la porta a tripla mandata.