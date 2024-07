La Top 11 della Copa America 2024 scelta da GOAL: guidano Lautaro, Di Maria e James

Il 'Dibu' Martinez tra i pali, Olivera in difesa, Caicedo a centrocampo, davanti la classe di Lautaro, Di Maria e James: la Top 11 di GOAL.

Così come Spagna-Inghilterra per gli Europei, Argentina-Colombia ha mandato in archivio la Copa America 2024.

L'Albiceleste, grazie al suo uomo della provvidenza Lautaro Martinez, ha alzato il trofeo nel cielo degli USA per la sedicesima volta nella storia, trovando in diversi suoi uomini cardine le pedine su cui Scaloni ha costruito il trionfo.

Applausi però anche ai Cafeteros, che hanno riproposto al grande calcio un James Rodriguez rinato e messo in vetrina diversi singoli capaci di sfiorare l'impresa.

GOAL ha stilato la Top 11 della Copa America 2024, scegliendo quei calciatori saliti maggiormente in cattedra durante l'edizione andata in scena negli States.