Tonali torna a giocare in Premier League dopo quasi un anno: super accoglienza dei tifosi, entra e il Newcastle vince

Newcastle United vs Tottenham Hotspur

Dopo la squalifica, Tonali è sceso di nuovo in campo: striscione dei tifosi, ecco com'è andato il ritorno in Premier League.

L'incubo è davvero finito per Sandro Tonali, che dopo la lunga squalifica per il caso scommesse, può di nuovo scendere in campo con il Newcastle.

Pochi giorni fa aveva giocato da titolare nella Coppa di Lega contro il Nottingham Forest, vinta dai Mapgies ai calci di rigore.

Oggi il ritorno in Premier League nella sfida tra Newcastle e Tottenham, finita 2-1 per la squadra di Tonali.

L'ex centrocampista del Milan è partito in panchina subentrando al minuto 68, sul punteggio che era in parità.

Grandissima accoglienza dei tifosi che hanno dato il bentornato al giocatore con cori e striscioni.