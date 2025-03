La rinascita di Tonali: leader al Newcastle e certezza dell'Italia, contro la Germania al top

Il trionfo nella Carabao Cup ha sugellato il rilancio di Sandro Tonali, nell'abisso dopo la squalifica ed oggi al top tra Newcastle e Nazionale.

In Primavera si rinasce. Tutto rifiorisce. Un po' quello che sta accadendo a Sandro Tonali.

Con la differenza che il ritorno al top dell'ex Milan parte da più lontano e non è frutto degli alberi in fiore: parte dalla squalifica per scommesse, che poco meno di 18 mesi fa lo aveva gettato nell'abisso frenandone un'ascesa in divenire e sicura.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma niente paura, perché a Newcastle lo hanno coccolato, aspettato ed ora lo osannano: un affetto fondamentale per consentirgli di riprendersi ciò che si era tolto da solo e di farlo in grande stile, diventando leader dei Magpies ed uno dei pilastri dell'Ital-Spalletti 2.0 generata dal fallimento di Euro 2024.