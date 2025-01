Tottenham Hotspur vs Newcastle United

Voci di mercato vorrebbero il centrocampista ceduto dai Magpies già a gennaio, ma con lui titolare il Newcastle ha sempre vinto.

Sandro Tonali è tornato quello di un tempo. Dopo lo stop per il problema legato alle scommesse e un periodo di rodaggio fisiologico, il centrocampista italiano è tornato a esprimersi ad ottimi livelli.

Il Newcastle se lo gode e con il suo stato di forma spera di rimontare quante più posizioni in classifica per tornare in Champions League e ai vertici della Premier League.

Tutto questo salvo eventuali stravolgimenti che potrebbe portare il calciomercato di gennaio.