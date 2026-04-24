Tomori e il mancato passaggio alla Juventus del 2025: "C'erano voci, non ho mai approfondito l'argomento"

Meno di un anno e mezzo fa, Fikayo Tomori disputava una delle partite più strane della propria carriera. Era il 19 gennaio 2025 e l'inglese scendeva in campo all'Allianz Stadium con la maglia del Milan. Proprio nei giorni in cui si parlava di un suo possibile passaggio proprio alla Juventus.
Oggi la situazione è diversa. Tomori è di nuovo un pilastro del Milan, come nell'anno dello Scudetto di Pioli. A Verona si è ripreso il posto nella difesa a tre di Allegri dopo essere stato sacrificato una settimana prima contro l'Udinese, e non ci sono dubbi che domenica sera sfiderà la Juve da titolare a San Siro. Stavolta senza il mercato a ronzargli intorno.
Anche di questo ha parlato Tomori in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, a due giorni dal big match tra il Milan e la Juventus.