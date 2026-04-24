Tomori e il mancato passaggio alla Juventus del 2025: "C'erano voci, non ho mai approfondito l'argomento"

"La Juventus mi voleva? Lo scorso anno è stato difficile e non siamo arrivati in Europa. C'erano delle voci sul mio futuro anche perché non giocavo tanto. Io però non ne ho mai parlato e non ho approfondito l'argomento: il mio unico pensiero era tornare tra i titolari e aiutare la squadra. Ora gioco di più e sono felice".

"Indosso questa maglia da quasi cinque stagioni e mezzo e mi sento milanista. Ho vinto lo Scudetto nel 2022 e quel pomeriggio di festa in pullman, in centro a Milano, è difficile togliermelo dalla testa. Quando sono arrivato mi sono sentito subito come a casa e non è cambiato nulla".