Timothy Weah va a segno in Juventus-Milan come papà George 26 anni fa: ma a maglie invertite

Juventus vs AC Milan

L'esterno della Juve ha trovato il raddoppio dopo il vantaggio di Mbangula. Nel 1999 il padre fu decisivo con una doppietta al Delle Alpi.

Chissà come avrà reagito King George. Che sì, ha giocato nel Milan e ne ha scritto un pezzo di storia indelebile. Ma non ha mai nascosto la propria simpatia per la Juventus. Ancor più dopo che ci è finito a giocare il figlio Timothy.

Ebbene, in un freddo sabato sera torinese corsi e ricorsi storici si sono intrecciati in una trama familiare. Perché proprio Timothy Weah, entrato all'intervallo al posto di un Yildiz non al meglio, è stato l'autore del raddoppio juventino nel secondo tempo.

Sinistro incrociato alle spalle di Maignan, una rasoiata fatale e imprendibile per il francese, che fin lì aveva già salvato più volte capra e cavoli: così l'americano ha seppellito le ambizioni del Milan. Segnando nella stessa porta in cui, 26 anni fa circa, il padre George aveva pescato dal cilindro una doppietta storica. A maglie invertite.