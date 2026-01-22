Pubblicità
Timido ed enigmatico fuori dal campo, super dentro: il Bayern scopre un Olise da Pallone d'Oro

L'ex giocatore del Crystal Palace sta collezionando una prestazione decisiva dopo l'altra. Ma fuori dal terreno di gioco evita le luci della ribalta come nessun altro.

Il nuovo anno è iniziato da 22 giorni. Sono passati 11 giorni dall'inizio del girone di ritorno. Il Bayern Monaco ha disputato quattro partite in questo periodo. E Michael Olise è entrato in ben 10 reti della formazione bavarese. 

L'ex giocatore del Crystal Palace è rimasto in campo per 289 minuti dall'inizio di gennaio a oggi, riuscendo a entrare nel tabellino - sotto forma di realizzazione personale, oppure di assist per i compagni - ogni 29 minuti

Un'impresa quasi incredibile che fa di lui uno dei calciatori più in forma di tutta Europa. Nonché uno dei punti fermi di un Bayern deciso ad andare a caccia di ogni trofeo possibile.

  • "SI ILLUMINANO GLI OCCHI"

    Quattro contro il Wolfsburg, uno contro il Colonia, altri quattro lo scorso fine settimana contro il Lipsia dopo essere entrato in campo dalla panchina. Olise è stato inserito da Kompany sul punteggio di 1-1, alla fine il risultato è stato di 5-1. La definizione di game changer. "Quando gli passi la palla, ti si illuminano gli occhi perché sai che succederà qualcosa di speciale", ha detto Harry Kane dopo la partita.

    Nel 2-0 contro l'Union Saint-Gilloise di mercoledì, Olise ha messo a referto "solo" un assist, il calcio d'angolo prima del primo goal di Harry Kane. In realtà, però, ha anche dato il via all'azione che ha portato al raddoppio. Dopo un fantastico scambio con Luis Diaz, ha mandato Kane in profondità con un passaggio perfetto, con l'inglese che è stato atterrato e ha trasformato il rigore concesso, fissando il risultato finale.

    Già nel primo tempo, altrimenti "un po' fiacco" (come ha dichiarato il direttore sportivo Max Eberl), il 24enne francese aveva più volte fatto alzare in piedi un'Allianz Arena congelata con le proprie giocate. Un altro gran dribbling seguito da un cross bloccato con la mano da un giocatore dell'Union ha portato a un secondo rigore, che Kane ha sbagliato. Olise, insomma, è stato ancora una volta l'uomo decisivo.

  • FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    NUMERO UNO IN EUROPA

    Non è che Olise non avesse già fornito prestazioni di altissimo livello nell'anno precedente. Nel 2025, ad esempio, ha creato più occasioni e fornito più assist di qualsiasi altro giocatore nei cinque campionati europei più importanti. Da inizio anno, però, l'ex Palace sta giocando in un altro campionato.

    Sia contro il Wolfsburg che contro il Lipsia, Olise ha ottenuto ilpunteggio massimo di 10 punti dal portale di statistiche WhoScored. Ci era già riuscito una prima volta a novembre contro il Friburgo, il che significa che ha ora totalizzato tre prestazioni statisticamente perfette. Nessun altro giocatore dei cinque campionati europei più importanti ha ottenuto più di un punteggio di 10 in questa stagione.

    Olise ha totalizzato dieci goal e quindici assist in Bundesliga. È così diventato il primo giocatore dei cinque campionati europei più importanti a raggiungere la doppia cifra in entrambe le categorie. Dall'inizio della raccolta dettagliata dei dati nel 2004, solo un altro giocatore ci è riuscito nella Bundesliga fino alla 18ª giornata: Jadon Sancho ha totalizzato dieci assist e dieci goal nella stagione 2019/20.

    In totale, Olise ha totalizzato 13 goal e 21 assist in 29 partite, entrando nel tabellino una volta ogni 68 minuti. Sono dati che lo rendono un candidato al Pallone d'Oro. Tanto più che al momento non ci sono individualisti eccezionali com'erano un tempo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

  • ousmane dembele

    COME DEMBÉLÉ

    Il vincitore del Pallone d'Oro dello scorso anno, Ousmane Dembélé, anch'egli esterno offensivo, ha totalizzato nell'arco dell'intera stagione lo stesso punteggio di Olise: è entrato nel tabellino una volta ogni 68 minuti tra goal e assist. Ma il fattore decisivo per la scelta dell'ex Barcellona come miglior calciatore del pianeta è stato probabilmente un altro: la vittoria in Champions League con il Paris Saint-Germain. Olise era già tra i 30 candidati della scorsa stagione, ma era arrivato ultimo nella votazione.

    Per avere possibilità realistiche di vincere il Pallone d'Oro, stavolta, l'ex giocatore del Crystal Palace dovrà probabilmente vincere la Champions League con il Bayern o i Mondiali con la nazionale francese la prossima estate. "Se non vincerà un titolo importante, sarà molto difficile diventare il miglior calciatore del mondo", ha recentemente affermato Lothar Matthäus. Quest'ultimo ha vinto il Pallone d'Oro nel 1990, quando era campione del mondo in carica con l'Inter.

    L'ultimo trionfo di un giocatore del Bayern risale a 45 anni fa, quando nel 1981 si impose Karl-Heinz Rummenigge. Prima di allora, solo Franz Beckenbauer e Gerd Müller erano riusciti nell'impresa. Anche nelle tre vittorie bavaresi nella massima competizione europea da allora, si è imposto ogni volta un altro giocatore, o addirittura nessuno.

    Nel 2001 vinse Michael Owen e Oliver Kahn si classificò terzo. Nel 2013 Franck Ribery dovette arrendersi alle superstar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, allora dominanti. Nel 2020 avrebbe probabilmente vinto Robert Lewandowski, ma a causa della pandemia di coronavirus il Pallone d'Oro non è stato assegnato.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-TRAININGAFP

    TIMIDO E RISERVATO

    Nell'estate del 2024 Olise è passato dal Crystal Palace al Bayern per 53 milioni di euro. E ora può essere considerato uno dei migliori acquisti effettuati dal club negli ultimi anni. Forse il miglior acquisto nella carriera del direttore sportivo Max Eberl? "È sicuramente tra i migliori... - ha detto il dirigente di recente - Beh, non lo so. Sono piuttosto cauto con questo tipo di valutazioni, proprio come con il Pallone d'Oro".

    Per quanto Olise sia convincente in campo, altrettanto enigmatico è fuori dal campo. Durante i festeggiamenti per il titolo dello scorso maggio, sul balcone del municipio ha preferito giocare a scacchi sul proprio cellulare piuttosto che guardare la folla festante. O, al massimo, rispondere ai cori. Recentemente a Lipsia, secondo un reportage di Sport1 , è rimasto a lungo in zona mista senza fare la doccia dopo il fischio finale, al che Gnabry gli ha gridato: "Michael, il pullman parte tra otto minuti!".

    Non è chiaro perché Olise si trovasse in zona mista, dato che è noto che non rilascia interviste. La scorsa stagione Musiala ha cercato di costringerlo a farlo. Il compromesso è stato che entrambi si sono presentati davanti alla telecamera e Musiala ha risposto a nome di Olise. "È stato un inizio, Michael", ha scherzato il compagno alla fine. Sbagliato, perché fino la timidezza di Olise nei confronti dei media non è cambiata. Tanto che il francese non ha espresso alcuna opinione personale sul momento d'oro che sta vivendo.

    Internamente, però, Olise sembra essere molto diverso. "Michael non è riservato, è molto comunicativo. Ha rapporti molto cordiali nello spogliatoio ed è parte integrante di questo gruppo. Solo voi giornalisti vedete sempre l'altro lato", ha detto sorridendo Kompany durante la conferenza stampa prima della partita contro l'Union SG, concludendo con una bella frase: "La sua personalità è come il suo modo di giocare, e questo dice tutto".

  • I NUMERI DI OLISE NEL 2025/2026

    • Champions League: 7 partite, 1 goal, 5 assist
    • Bundesliga: 18 partite, 10 goal, 15 assist
    • Coppa di Germania: 3 partite, 2 goal, 1 assist
    • Totale: 28 partite, 13 goal, 21 assist
0