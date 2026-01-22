Timido ed enigmatico fuori dal campo, super dentro: il Bayern scopre un Olise da Pallone d'Oro

Quattro contro il Wolfsburg, uno contro il Colonia, altri quattro lo scorso fine settimana contro il Lipsia dopo essere entrato in campo dalla panchina. Olise è stato inserito da Kompany sul punteggio di 1-1, alla fine il risultato è stato di 5-1. La definizione di game changer. "Quando gli passi la palla, ti si illuminano gli occhi perché sai che succederà qualcosa di speciale", ha detto Harry Kane dopo la partita.

Nel 2-0 contro l'Union Saint-Gilloise di mercoledì, Olise ha messo a referto "solo" un assist, il calcio d'angolo prima del primo goal di Harry Kane. In realtà, però, ha anche dato il via all'azione che ha portato al raddoppio. Dopo un fantastico scambio con Luis Diaz, ha mandato Kane in profondità con un passaggio perfetto, con l'inglese che è stato atterrato e ha trasformato il rigore concesso, fissando il risultato finale.

Già nel primo tempo, altrimenti "un po' fiacco" (come ha dichiarato il direttore sportivo Max Eberl), il 24enne francese aveva più volte fatto alzare in piedi un'Allianz Arena congelata con le proprie giocate. Un altro gran dribbling seguito da un cross bloccato con la mano da un giocatore dell'Union ha portato a un secondo rigore, che Kane ha sbagliato. Olise, insomma, è stato ancora una volta l'uomo decisivo.