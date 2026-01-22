Timido ed enigmatico fuori dal campo, super dentro: il Bayern scopre un Olise da Pallone d'Oro

Nell'estate del 2024 Olise è passato dal Crystal Palace al Bayern per 53 milioni di euro. E ora può essere considerato uno dei migliori acquisti effettuati dal club negli ultimi anni. Forse il miglior acquisto nella carriera del direttore sportivo Max Eberl? "È sicuramente tra i migliori... - ha detto il dirigente di recente - Beh, non lo so. Sono piuttosto cauto con questo tipo di valutazioni, proprio come con il Pallone d'Oro".
Per quanto Olise sia convincente in campo, altrettanto enigmatico è fuori dal campo. Durante i festeggiamenti per il titolo dello scorso maggio, sul balcone del municipio ha preferito giocare a scacchi sul proprio cellulare piuttosto che guardare la folla festante. O, al massimo, rispondere ai cori. Recentemente a Lipsia, secondo un reportage di Sport1 , è rimasto a lungo in zona mista senza fare la doccia dopo il fischio finale, al che Gnabry gli ha gridato: "Michael, il pullman parte tra otto minuti!".
Non è chiaro perché Olise si trovasse in zona mista, dato che è noto che non rilascia interviste. La scorsa stagione Musiala ha cercato di costringerlo a farlo. Il compromesso è stato che entrambi si sono presentati davanti alla telecamera e Musiala ha risposto a nome di Olise. "È stato un inizio, Michael", ha scherzato il compagno alla fine. Sbagliato, perché fino la timidezza di Olise nei confronti dei media non è cambiata. Tanto che il francese non ha espresso alcuna opinione personale sul momento d'oro che sta vivendo.
Internamente, però, Olise sembra essere molto diverso. "Michael non è riservato, è molto comunicativo. Ha rapporti molto cordiali nello spogliatoio ed è parte integrante di questo gruppo. Solo voi giornalisti vedete sempre l'altro lato", ha detto sorridendo Kompany durante la conferenza stampa prima della partita contro l'Union SG, concludendo con una bella frase: "La sua personalità è come il suo modo di giocare, e questo dice tutto".