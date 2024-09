"Guardiola ha rovinato il calcio": l'attacco dal podcast delle leggende di Premier League, su ciò che il tecnico spagnolo ha creato

L'ex portiere di Everton e Stati Uniti Tim Howard ha detto la sua su ciò che Guardiola ha creato negli ultimi anni: "Non tutti possono farlo".

O si ama, o si odia. Da quando Pep Guardiola ha reso grande il Barcellona, vincendo tutto anche con Bayern Monaco (tranne la Champions) e Manchester City, i tifosi si sono divisi sulla rivoluzione del tecnico catalano, che ha oggettivamente cambiato il modo di fare calcio in Europa e nel mondo.

Decine di allenatori hanno seguito le sue idee, tanto che ora al top del calcio europeo ci sono diversi suoi adepti, tra cui Arteta, Kompany e Maresca, rispettivamente allenatori di Arsenal, Bayern Monaco e Chelsea. Non proprio piccoli club.

Come detto, però, non tutti amano Guardiola e calcio che ha contribuito a cambiare in maniera massiccia, dal tiki-taka al falso nove, dalla costruzione dal basso alle reti segnate dopo un giro di passaggi e pochi dribbling ubriacanti sulle fasce. Chiedere a Tim Howard.