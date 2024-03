Un tifoso urla "Forza Milan" a Onana e insulta l'Inter: la reazione del portiere del Manchester United

L'episodio è accaduto durante la gara di FA Cup contro il Nottingham Forest: Onana ha sorriso in maniera accondiscendente, poi ha ignorato il tifoso.

Che André Onana non abbia completamente dimenticato l'Inter, non ci sono dubbi. Alla luce della stagione complicata che il portiere camerunense sta vivendo al Manchester United, ma anche dell'annata più che positiva trascorsa a Milano.

Se poi ci si mettono anche i tifosi inglesi, poi, ecco che l'Inter e Onana continuano a essere avvolti in un abbraccio indissolubile. Come testimoniato del resto da quanto accaduto la scorsa settimana durante la gara di FA Cup tra il Nottingham Forest e lo United, vinta per 1-0 dai Red Devils.

Un episodio che conferma parecchi siano rimasti con la testa al 2022/23, la stagione in cui Onana parava e vinceva con l'Inter. Diversamente da quanto accade oggi, e non solo per il ko di domenica nel derby contro il Manchester City.