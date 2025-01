La tifosa in lacrime che abbraccia Frattesi e chiede a Marotta di non venderlo: ha subito fatto il giro del web

Inter in partenza per Venezia, una tifosa dell'Inter chiede a Marotta che il suo idolo non venga ceduto a gennaio: "Non venda Frattesi".

Davide Frattesi, il figlio di Roma al centro delle voci giallorosse. Ma c'è anche un altro Frattesi, quello che per molti tifosi è ormai anche un figlio acquisito di Milano, nonostante il breve tempo passato in città. Nel giro di un anno e mezzo l'ex Sassuolo è diventato idolo assoluto per molti fans nerazzurri, tra cui una tifosa diventura virale sui social e sul web dopo aver esplicitamente chiesto a Beppe Marotta di non venderlo in questa sessione di mercato. Con tanto di abbraccio allo stesso Frattesi.

In partenza per Venezia, la tifosa ha intercettato l'Inter esprimendo il suo dissenso per le voci di mercato attorno a Frattesi, che vedrebbero il 25enne possibile acquisto della Roma di Claudio Ranieri in queste settimane.

"Non venda Frattesi" ha chiesto la tifosa del centrocampista interista a Beppe Marotta, presidente nerazzurro. Riuscendo ad abbracciare, in lacrime, anche lo stesso giocatore, che con il sorriso si è fatto accompagnare per qualche metro prima di raggiungere i compagni di squadra verso Venezia.