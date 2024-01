Presentazione di Tiago Djaló in casa Juve: "Ho fatto bene a firmare, possiamo e vogliamo vincere lo Scudetto. Pronto per l'Empoli".

Dopo averne annunciato l'acquisto, battendo la concorrenza dell'Inter, in casa Juventus è stato il giorno di Tiago Djaló.

Il difensore portoghese, arrivato dal Lille a titolo definitivo, si è presentato alla stampa e ai tifosi bianconeri.

Scudetto nel mirino, parole dolci per Madama ed un modello per nulla banale da seguire come Lilian Thuram: Djaló ha parlato in conferenza, dicendosi in oltre pronto per scendere già in campo sabato contro l'Empoli.