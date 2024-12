Thuram sogna un nuovo Scudetto con l'Inter: "Un sentimento che vorrei rivivere"

L'attaccante dell'Inter non si nasconde sul tema delle troppe partite: "Come gestisco la cosa? Io dormo, tanto".

All'Olimpico ha trovato l'undicesimo goal in campionato, il dodicesimo considerando anche la Champions League: Marcus Thuram è il miglior marcatore stagionale dell'Inter, tornata con decisione a seminare terrore attorno alle altre contendenti per lo Scudetto.

Proprio la conquista di un nuovo tricolore sembra essere l'obiettivo più sensibile per il figlio d'arte, che non ha mai dimenticato i festeggiamenti per la seconda stella: emozioni che, come dichiarato nel corso dell'intervista concessa nel corso di 'Téléfoot' a 'TF1', vorrebbe tanto rivivere.

Thuram ha affrontato anche il tema delle critiche ricevute per le prestazioni offerte con la maglia della Francia, con un appunto relativo ai troppi impegni da affrontare tra club e nazionale.