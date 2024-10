Thuram non segna da oltre un mese: come lo gestirà Inzaghi e la concorrenza di Taremi

Dopo la clamorosa partenza con due doppiette, Thuram si è fermato: non è entrato in Champions, la scelta contro il Torino.

Non c'è nessun "caso" ma una riflessione è giusto farla per quanto riguarda Marcus Thuram; l'attaccante dell'Inter aveva iniziato alla grande la stagione ma adesso non segna da tempo.

Dopo che si è sbloccato Lautaro Martinez nell'ultima settimana, Simone Inzaghi spera di ritrovare anche il miglior Thuram per avere la super coppia d'attacco che ha fatto le fortune dei nerazzurri nella passata stagione.

A "tranquillizzare" il tecnico comunque ci sono le prestazioni di Mehdi Taremi, che ha realizzato il suo primo goal in Champions League nell'ultima partita.

Gara in cui il francese invece è rimasto in panchina per 90 minuti.