Thuram infortunato, Lautaro Martinez a secco: Inter verso la finale col rebus attacco

L'Inter vola in finale di Supercoppa Italiana anche senza i goal dei suoi attaccanti, ma Thuram si ferma e Lautaro continua a non segnare.

L'Inter non conosce pause, travolge anche l'Atalanta e vola meritatamente in finale di Supercoppa Italiana.

In una serata praticamente perfetta per i nerazzurri di Milano, c'è però una piccola nota stonata che arriva dall'attacco.

Al termine del primo tempo, infatti, Marcus Thuram ha accusato un fastidio muscolare che gli ha impedito di rientrare in campo.

Un problema non da poco per Inzaghi, anche perché Lautaro Martinez anche in Arabia ha confermato come il feeling col goal non sia ancora del tutto tornato.