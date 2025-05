Thuram e Savona ammoniti in Lazio-Juventus: erano diffidati, salteranno l’Udinese per squalifica

Lazio vs Juventus

I due calciatori della Juventus sono stati ammoniti nel primo tempo contro il Bologna: entrambi salteranno l’Udinese per squalifica.

Un doppio cartellino giallo che complica i piani di Igor Tudor, che dovrà dunque rinunciare ai due calciatori per squalifica nella prossima giornata di campionato, sfida che mette in palio punti importantissimi in chiave Champions League.