Thuram, Calhanoglu, De Vrij, Acerbi e Pavard giocano contro il Venezia? La situazione degli infortunati dell'Inter

Inzaghi ha diversi dubbi di formazione in vista della prossima partita di campionato, in programma domenica pomeriggio: chi gioca al Penzo?

Non bastasse la dolorosissima sconfitta nella finale della Supercoppa Italiana - dolorosissima perché era un derby, dolorosissima per come è arrivata - l'Inter deve fare i conti con un'infermeria di nuovo discretamente piena. E, di conseguenza, con diversi dubbi di formazione.

Marcus Thuram non ha giocato a Riyadh, dopo essere uscito all'intervallo della semifinale contro l'Atalanta; Hakan Calhanoglu è stato a sua volta costretto al cambio nel primo tempo contro il Milan; e pure Stefan De Vrij non è al meglio.

I tre saranno in campo nella prossima partita dell'Inter, in programma domenica 12 gennaio in casa del Venezia? La situazione caso per caso.