Thiago Motta verso Torino-Juventus: "Vlahovic e Conceicao non ci saranno. Abbiamo perso solo due partite"

Torino vs Juventus

Le parole dell'allenatore alla vigilia del derby: "Abbiamo tanti leader, Danilo? Sono stato molto chiaro".

Dopo la dolorosa eliminazione in Supercoppa Italiana contro il Milan, la Juventus torna ad essere impegnata in campionato, dove dovrà provare a reagire per uscire dal momento di difficoltà.

Non una partita qualsiasi per i bianconeri visto che avranno davanti il Torino; è tempo di derby, che dopo il 2-0 dell'andata all'Allianz Stadium si giocherà in casa dei granata (calcio d'inizio sabato alle ore 18).

In conferenza stampa Thiago Motta ha fatto il punto sulla situazione degli indisponibili ed in particolare su Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del derby.