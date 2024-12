Thiago Motta verso Monza-Juventus: "Douglas Luiz non ci sarà, voglio giocatori al 100%, valuteremo Cambiaso"

Le parole di Motta in conferenza stampa: "Sono soddisfatto del lavoro di tutti ma pretendo sempre di più".

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari e la qualificazione ai quarti di finale, la Juventus ha bisogno di dare una risposta anche in campionato per tornare alla vittoria che manca da inizio novembre (in casa con il Torino).

I bianconeri affronteranno all'U-Power Stadium il Monza nel match in programma domenica alle 20:45.

Thiago Motta ha parlato alla vigilia della gara analizzando il momento della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa.