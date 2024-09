Genoa vs Juventus

Il tecnico bianconero ha annunciato in conferenza l'undici che sfiderà il Genoa domani a Marassi: "Conceicao è a disposizione".

Giornata di vigilia in casa Juventus, con i bianconeri che scenderanno in campo domani, con calcio d'inizio alle ore 18, per affrontare il Genoa a Marassi.

E come di consueto, il tecnico Thiago Motta si è presentato in conferenza stampa per presentare il match che chiama, necessariamente, la Juve ad interrompere la striscia di tre pareggi consecutivi senza segnare nemmeno un goal.

Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore juventino in vista di Genoa-Juventus.