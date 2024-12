Thiago Motta sotto pressione e la sfida al passato: la sua Juventus contro il Bologna non può fallire

Momento delicato per il tecnico bianconero che sfida la sua ex squadra, contro il Bologna serve solo vincere.

Ancora imbattuta in campionato eppure già sotto pressione, se non addirittura sotto esame. La Juventus di Thiago Motta d'altronde non decolla e rischia di vedere scappare via le prime.

Attualmente solo sesti a -6 dal Napoli capolista, i bianconeri stanno pagando la pareggite che li ha colpiti in questo inizio di stagione.

Perché se è vero che la Juventus fin qui in campionato non ha mai perso, è altrettanto vero che ha vinto anche poco. Troppo poco per pensare in grande.

Ecco perché la sfida di sabato pomeriggio contro il Bologna rappresenta già un vero e proprio spartiacque per capire dove può realisticamente arrivare la squadra di Thiago Motta.