Thiago Motta sotto pressione dopo la Supercoppa, gennaio bollente: si gioca presente e futuro alla Juventus

L'eliminazione in Supercoppa rischia di pesare anche sul morale, ora un gennaio di fuoco per capire se la Juventus di Motta ha un futuro.

"Vincere non è un'ossessione" ha dichiarato Thiago Motta alla vigilia di Juventus-Milan. Parole a cui dalle parti di Torino, sponda bianconera, non sono abituati e che hanno fatto molto discutere.

L'eliminazione, per certi versi clamorosa, dalla Supercoppa Italiana ha fatto il resto. Il credito dell'ex tecnico del Bologna sta per esaurirsi.

Il mese di gennaio rischia così di diventare decisivo non solo per questa stagione ma anche per l'intero progetto. Perché forse alla Juventus vincere non sarà più "l'unica cosa che conta", ma restare fuori dalla zona Champions non è contemplato.

E ad oggi anche l'obiettivo minimo fissato a inizio stagione dalla dirigenza bianconera non è così sicuro. Anzi.