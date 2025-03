Tuttosport - Thiago Motta si gioca la conferma, la Juventus contatta Mancini: doppia soluzione in caso di esonero immediato, la Roma si muove per Gasperini

In caso di nuovo crollo contro la Fiorentina la Juventus potrebbe esonerare Thiago Motta. Ma chi lo sostituirebbe? Tutti gli scenari.

Firenze come snodo per il futuro ma non è da escludere che lo possa essere già per il presente. Perché dopo la clamorosa debacle contro l’Atalanta, la Juventus è chiamata a reagire contro la Fiorentina nel match del Franchi.

Una gara che potrebbe aprire scenari importanti in merito al futuro di Thiago Motta, l’allenatore a cui la scorsa estate è stato affidato il progetto di ricostruzione della squadra. Missione fallita.

La Juventus è stata eliminata ai playoff di Champions League dal PSV, ai quarti di finale di Coppa Italia dall’Empoli ed è in corsa per l’obiettivo minimo del quarto posto in campionato. Troppo poco dopo gli onerosi investimenti estivi e invernali.

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco perché il futuro di Thiago Motta potrebbe non essere più alla Juventus: secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, in caso di nuovo crollo a Firenze potrebbe arrivare una decisione drastica, il cambio immediato di guida tecnica.