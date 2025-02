Thiago Motta dribbla le domande sullo scudetto: "Vedo anche altre squadre andare in difficoltà, vedremo"

Il tecnico bianconero ha sottolineato anche l'importanza di chiudere le partite: "Il primo tempo dovevamo chiuderlo 3-0, dobbiamo migliorare".

Ritrovare subito la vittoria dopo la grande delusione ricevuta in Champions League sembrava un obbligo e così è andata: la Juventus ha trovato la quarta vittoria consecutiva in campionato, portandosi al quarto posto in solitaria e scavalcando così la Lazio in classifica.

Il match è stato deciso dalla rete di Dusan Vlahovic, tornato titolare e protagonista dopo diverse settimane passate sullo sfondo di uno scatenato Randal Kolo Muani.

Al termine della sfida contro il Cagliari, Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn: "Scudetto? Noi pensiamo di partita in partita, puntiamo sempre ai tre punti".