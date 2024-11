Thiago Motta risponde a Vlahovic: "Fare la fase difensiva è un obbligo, non un'opzione"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus, l'allenatore bianconero ha replicato alle dichiarazioni del suo attaccante.

Nel corso della tradizionale conferenza stampa della vigilia, Thiago Motta ha presentato la sfida di San Siro contro il Milan e, in tal senso, ha trovato tempi e modi per 'rispondere' a Dusan Vlahovic.

L'attaccante della Juventus - che al Meazza non ci sarà causa infortunio - aveva infatti rilasciato alcune dichiarazioni durante la sosta relative ai compiti tattici che gli vengono chiesti in Nazionale che, in un certo senso, avevano fatto discutere.

Nella conferenza della vigilia, Thiago Motta ha voluto lanciare un messaggio a tutto il gruppo ma che, inevitabilmente, ha come destinatario anche lo stesso Vlahovic.