Thiago Motta a rischio esonero dopo Juventus-Empoli? La situazione dell'allenatore bianconero dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia

Dopo l'uscita dalla Champions, è arrivata un'altra delusione in casa bianconera: il quarto posto ora potrebbe non bastare a Thiago Motta.

Settimana nera per la Juventus, anzi nerissima: i bianconeri, in appena sette giorni, hanno dovuto dire addio a due importanti competizioni, ovvero Champions League e Coppa Italia.

Una duplice eliminazione che pesa tanto sia dal punto di vista economico che del morale, oltre che a livello d'immagine.

Se è vero che, nonostante fosse alla portata, la gara di ritorno contro il PSV nascondeva non poche insidie, è vero anche che il turno di Coppa Italia sembrava favorevole ai bianconeri, che affrontavano una squadra in totale difficoltà e in lotta per non retrocedere dalla Serie A, con Roberto D'Aversa che ha adottato anche un forte turnover per il suo Empoli in vista degli impegni di campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa situazione complicata per la Vecchia Signora, l'interrogativo si pone sulla panchina di Thiago Motta: l'allenatore italo-brasiliano è a rischio? Cosa farà la dirigenza bianconera?