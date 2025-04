Thiago Motta riparte dall’estero? Il Tottenham ci pensa, la Juventus risparmierebbe una maxi cifra

Sotto contratto con i bianconeri fino al 2027, l’allenatore piace anche al Tottenham: in caso di risoluzione, la Juve risparmierebbe circa 15 milioni.

Thiago Motta torna a far parlare di sé e questa volta la Juventus non c’entra, o comunque solo in maniera marginale. Perché nonostante il flop in bianconero con l’esonero arrivato a marzo, il tecnico italo-brasiliano ha ancora diversi estimatori, in Italia ma anche all’estero.

L’impresa del piazzamento in Champions League conquistato con il Bologna nella scorsa stagione è ancora “fresca” e questo è sicuramente un fattore che gioca a favore di Thiago Motta.

L’allenatore è sotto contratto con la Juventus fino al 2027, ma presto potrebbe svincolarsi dai bianconeri e accettare una nuova panchina: tra i club interessati a lui si è iscritto anche il Tottenham, che comunque non è l’unico club che lo osserva con attenzione.