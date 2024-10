Thiago Motta prima di Juventus-Cagliari: "Weah out, Conte non parla di me. Pogba? Decide la società"

Il tecnico bianconero, nella conferenza pre Cagliari, ha parlato dell'indisponibilità di Weah e della notizia su Pogba "è stato un grande giocatore".

Sabato di vigilia per la Juventus: i bianconeri ospiteranno il Cagliari nel match dell'ora di pranzo di domani.

Come da programma, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti, dopo una settimana ricca di emozioni, sia positive (come i risultati contro Genoa e Lipsia), sia negative (legate agli infortuni di Bremer e Nico Gonzalez).

Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore italo-brasiliano in vista del match Juventus-Cagliari.