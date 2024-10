Il tecnico bianconero in conferenza stampa: "Cosa migliorare? Dobbiamo rimanere sempre in undici e non commettere falli da rigore".

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Juventus e Parma, che si sfideranno all'Allianz Stadium in occasione del turno infrasettimanale di Serie A. Dopo il pirotecnico 4-4 di San Siro, la Juventus vuole riprendere confidenza con la vittoria per non perdere ulteriormente terreno da chi la precede in classifica. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero in conferenza. L'articolo prosegue qui sotto