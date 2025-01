Thiago Motta alla vigilia di Atalanta-Juventus: "Conceicao fuori, Vlahovic non è al 100%, dobbiamo vedere"

Il tecnico ha annunciato il forfait di Conceicao. Sul momento della Juventus: "Non siamo contenti di dove siamo".

La Juventus torna subito in campo dopo l'ennesimo pareggio in campionato contro il Torino. I bianconeri sono impegnati sul campo dell'Atalanta, match in programma martedì alle 20:45.

È il recupero della diciannovesima giornata di Serie A, non disputata in precedenza dalle due squadre perché impegnate in Supercoppa, dove entrambe hanno perso in semifinale.

Sia Juve che Atalanta sono reduce quindi da un momento non felice, anche per i risultati nell'ultimo turno di campionato. Anche la squadra di Gian Piero Gasperini infatti ha pareggiato (0-0 con l'Udinese).

Thiago Motta ha presentato la sfida in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero.