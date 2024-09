Thiago Motta non si accontenta: "Abbiamo subìto il gioco del PSV, dobbiamo alzare il livello"

Juventus vs PSV Eindhoven

Il tecnico della Juventus è soddisfatto a metà dopo il bel successo all'esordio in Champions League: "Possiamo fare meglio".

La Juventus c'è. E anche Thiago Motta può sorridere dopo il convincente 3-1 rifilato dalla propria squadra al PSV, una sorta di test superato all'esordio nel girone di Champions League.

Evidentemente soddisfatto il tecnico bianconero, specialmente dopo i due 0-0 maturati in campionato contro Roma ed Empoli. Soddisfatto per una prestazione di alto livello, soddisfatto per un risultato già importantissimo.

Anche se un "se", come emerge dalle parole di Motta a Sky dopo la partita, c'è sempre. Nel senso che il tecnico non ha alcuna intenzione di accontentarsi di quanto visto.