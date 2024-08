Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma: "Io e De Rossi amici, non siamo su queste panchine per caso".

Rispondere alla prova di forza dell'Inter per riprendersi la vetta solitaria della classifica: è questo l'obiettivo della Juventus, di scena all'Allianz Stadium contro la Roma domenica sera. Un primo vero e proprio 'crash test' per la formazione di Thiago Motta, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia. Di seguito le parole del tecnico bianconero, a un giorno da una sfida che potrebbe ulteriormente rinsaldare le certezze della 'Vecchia Signora' in ottica Scudetto.