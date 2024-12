Lecce vs Juventus

Thiago Motta analizza il pari beffa incassato al 'Via del Mare': "Nella ripresa l'emergenza si è fatta sentire, guardiamo avanti positivamente".

La Juventus si fa acciuffare dal Lecce e getta due punti al vento.

Pari beffa per i bianconeri, rimontati al 'Via del Mare' da Ante Rebic al 94' e costretti a masticare amaro per una vittoria che ormai era prossima ad essere portata a casa.

Thiago Motta, pur consapevole del passo falso compiuto in Salento, analizza cosa non è andato ma cerca di tenere alto il morale dei suoi. Non prima, però, di rivolgere un pensiero doveroso a Edoardo Bove.