Thiago Motta ha commentato il pareggio contro la Roma che chiude le partite pre-sosta: "Ritmo basso merito loro, grande squadra".

Thiago Motta chiude in testa alla classifica, seppur con altre tre squadre, questo mini-ciclo da allenatore della Juventus. Sette punti per i bianconeri, che in attesa di tornare in campo dopo la sosta condividono la vetta della graduatoria insieme a Inter, Torino e Udinese.

Stavolta è arrivato il primo pareggio dell'era Thiago Motta, al termine di una partita contro la Roma, il primo big match del campionato, per nulla emozionante e praticamente con nessun tiro nello specchio. La Juventus rimane comunque imbattuta, pronta a dare continuità dopo la pausa delle Nazionali.

Motta ha avuto modo di lanciare i nuovi arrivati Gonzalez, Koopmeiners e Conceicao, con quest'ultimo che è apparso il più vivave e deciso a mettersi in mostra in una partita chiusa e senza sbocchi, che ha portato al secondo pareggio in tre partite per la Roma.